Robo en cuartel policial de Labocar: Las autoridades reconocen el riesgo de la zona y planean su reubicación

El robo de al menos 18 armas de fuego desde un cuartel del Labocar en la comuna de Santiago ha generado una crisis en Carabineros, provocando el llamado a retiro del jefe de la unidad y exponiendo la falla en un plan de traslado que debió haberse concretado meses atrás.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmó que la sustracción de las armas se produjo el sábado pasado. A raíz de este hecho, se decidió llamar a retiro al coronel Roberto Saravia, jefe de la repartición, por su "responsabilidad de mando".

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo que el recinto, ubicado en la calle Santa Elena, "está en un proceso de cambio a un recinto de mejores condiciones, un cambio que se iba a realizar en noviembre del año pasado que por distintos tipos de razones no se realizó". Fuentes cercanas a la determinación indicaron que el motivo del traslado se debe a que la zona no es segura para resguardar evidencia.

Sin embargo, esta versión oficial sobre la inseguridad del sector contrasta con la de las autoridades locales. Arturo Urrutia, director de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Santiago, detalló que "el barrio Santa Elena es un sector residencial de casas antiguas en el que residen muchos adultos mayores y también extranjeros".

Urrutia agregó que "en lo que va del año en esta dirección hemos recibido un total de 60 reportes principalmente por consumo de alcohol y drogas y ruidos molestos. En delitos, nos han reportado microtráfico en sólo 3 oportunidades", lo que pone en entredicho el argumento sobre la peligrosidad del barrio como causa principal del robo.

PURANOTICIA