Robo de camión a pasos de La Moneda termina con choques y delincuente retenido por civiles

Un violento robo de camión se registró la tarde de este sábado en el centro de Santiago, a escasas cuadras del Palacio de La Moneda, dejando como saldo cuatro vehículos dañados y un delincuente retenido por civiles.

El hecho ocurrió mientras el conductor de un camión de reparto realizaba la descarga de bebidas en un local comercial, momento en que dejó el vehículo con las llaves puestas, situación que fue aprovechada por un sujeto para sustraer el camión.

Tras cometer el robo, el individuo intentó huir del lugar conduciendo en reversa por calle Tucapel Jiménez, generando una peligrosa situación en una zona altamente transitada del centro capitalino.

Según informó Carabineros de Chile, el sujeto provocó daños a cuatro vehículos que se encontraban estacionados, mientras intentaba escapar del sector comprendido entre la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins y calle Huérfanos.

La persecución terminó cuando vecinos del sector, junto al propio conductor del camión y trabajadores del reparto, lograron retener al sospechoso, evitando que continuara su huida.

Pese a la violencia del episodio y a tratarse de una zona céntrica y concurrida, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas, limitándose las consecuencias a daños materiales.

Finalmente, desde Carabineros indicaron que el detenido es de nacionalidad chilena y mantiene antecedentes penales, quedando a disposición de la justicia para el respectivo control de detención.

