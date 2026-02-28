Robo con intimidación afecta a joyería en Providencia: delincuentes huyeron en BMW

Un robo con intimidación afectó este sábado a la Joyería Andreotti, ubicada en avenida Providencia 2538, local 45, en la comuna de Providencia, donde un grupo de delincuentes sustrajo diversas especies en cuestión de minutos.

Carabineros concurrió al lugar tras una alerta radial, confirmando que el delito ya se había consumado al momento de la llegada policial, según informó la mayor Carola Sepúlveda, comisario subrogante de la 19ª Comisaría de Providencia.

De acuerdo con los primeros antecedentes, al menos dos sujetos ingresaron al local e intimidaron a las víctimas con armas aparentemente de fuego, logrando sustraer joyas de oro, relojes y otras especies de alto valor.

Un elemento que llamó la atención fue la vestimenta de los asaltantes, quienes utilizaban chaquetillas naranjas similares a las de trabajadores de obras, lo que les permitió pasar desapercibidos antes de concretar el atraco.

Respecto a la huida, la policía informó que los delincuentes escaparon en un vehículo BMW negro, desplazándose por autopistas hacia el sector poniente de la capital, mientras se investiga un posible hallazgo del automóvil.

El asalto habría durado entre cinco y diez minutos y no dejó personas lesionadas, aunque las víctimas fueron amenazadas. Por instrucción del Ministerio Público, Labocar y el OS-9 quedaron a cargo de las pericias para dar con los responsables.

