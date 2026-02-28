Johannes Kaiser denuncia a Parisi por eventual uso de instrumento público falso

Un nuevo capítulo judicial enfrenta al diputado Johannes Kaiser y al líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, luego de que el tribunal remitiera antecedentes al Ministerio Público por un eventual uso de instrumento público falso vinculado al domicilio electoral del excandidato presidencial.

El 8° Juzgado de Garantía de Santiago decidió enviar los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte tras constatar que la dirección registrada en la documentación electoral —Helsby 10.056, en La Reina— no existiría físicamente, lo que impidió concretar su notificación judicial.

El conflicto se originó el 10 de octubre del año pasado, cuando Kaiser presentó una querella por injurias y calumnias contra Parisi, acusándolo de un “intento de corrupción” por no renunciar a su dieta parlamentaria durante su campaña presidencial.

Durante más de cuatro meses, los abogados del parlamentario intentaron notificar al excandidato sin éxito. Un receptor judicial acudió al domicilio informado y certificó que la numeración no existe, mientras que el conserje del edificio cercano afirmó no conocer la vivienda ni identificar a Parisi como vecino del sector.

Con estos antecedentes, el tribunal fijó una nueva audiencia y ordenó investigar posibles responsabilidades penales asociadas al domicilio informado, mientras se mantiene pendiente la notificación formal del excandidato.

Desde la defensa de Parisi, el abogado Mauricio Pavez Galaz rechazó las acusaciones, asegurando que el domicilio declarado es real y existente, y que el líder del PDG informó un nuevo domicilio en Chile en su documentación reciente, calificando la denuncia como potencialmente calumniosa.

