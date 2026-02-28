Inauguran Teleférico II del Parque Metropolitano: trasladará hasta 800 personas por hora

El Teleférico II del Parque Metropolitano de Santiago fue inaugurado como una nueva alternativa de acceso a la cumbre del cerro San Cristóbal, permitiendo trasladar hasta 800 personas por hora en un recorrido que dura poco más de siete minutos.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien destacó que el parque recibe cerca de ocho millones de visitantes al año y que esta obra busca diversificar la experiencia y ofrecer nuevas perspectivas de la ciudad.

El sistema inicia su trayecto en Pío Nono, junto al Zoológico Nacional, y durante el ascenso las cabinas alcanzan una altura aproximada de 180 metros, entregando vistas panorámicas de Santiago y nuevos espacios de observación.

El proyecto, iniciado en 2022, implicó una inversión cercana a 38 millones de dólares y generó más de mil puestos de trabajo. El trazado total es de mil metros y contempla tres estaciones: Pío Nono, Chile Nativo —sin descenso por ahora— y Plaza México.

Las autoridades informaron que se realizará una marcha blanca hasta mediados de marzo, con tickets de cortesía limitados gestionados por Turistik. Posteriormente, los viajes estarán abiertos al público con tarifas que oscilarán entre $520 y $4.500, según el tramo y combinaciones con otros sistemas.

El Teleférico II operará de martes a domingo entre las 10:00 y 19:45 horas, integrándose al funicular y al teleférico de Pedro de Valdivia, consolidando una red de transporte que mejora el acceso y la experiencia en el principal pulmón verde de Santiago.

