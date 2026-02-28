Capturan en Colombia a prófugos por brutal homicidio ocurrido en Quilicura

La Fiscalía chilena confirmó la detención en Colombia de dos ciudadanos prófugos vinculados a un homicidio ocurrido en la comuna de Quilicura en 2024, en un operativo coordinado entre autoridades locales e Interpol.

El procedimiento se concretó en la ciudad de Pereira, donde la Policía Metropolitana colombiana capturó a Liz Dany Noreña en Dosquebradas y a su sobrino Jhonatan Medina en el sector de Villasantana, ambos requeridos por la justicia chilena.

Según informó el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), los imputados se encontraban bajo circular roja de Interpol, lo que permitió su localización y arresto tras varios meses de seguimiento investigativo.

Tras su captura, los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de Colombia, mientras se tramita el proceso de extradición hacia Chile, procedimiento que podría extenderse por varios meses debido a las etapas judiciales correspondientes.

El fiscal ECOH, Christian Toledo, recordó que en diciembre pasado fueron formalizadas tres personas en ausencia por este delito, incluyendo a los dos detenidos, quienes eran intensamente buscados por su presunta participación en el crimen.

De acuerdo con la investigación, el homicidio ocurrió en julio de 2024, cuando la víctima fue atacada con arma blanca durante una discusión. Posteriormente, su cuerpo fue ocultado en bolsas y abandonado en un vertedero de la calle El Totoral, hecho que generó conmoción en la comunidad.

