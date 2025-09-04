Robo a farmacia en Buin terminó con persecución policial que se extendió por varias comunas: cuatro detenidos

Carabineros tras un seguimiento controlado logró la detención de cuatro sujetos que robaron una farmacia en la comuna de Buin, región Metropolitana.

El procedimiento se inició luego que seis individuos ingresaran armados a un local de la cadena Ahumada, ubicado en Bernardino Bravo, donde intimidaron a los dependientes para sustraer medicamentos y dinero en efectivo. Los delincuentes se movilizaban en un furgón sin placas patentes visibles.

Debido a la denuncia efectuada, se activó un despliegue policial que se extendió por cuatro comunas de la región Metropolitana.

En el operativo participaron diversas unidades de Carabineros, entre ellas un helicóptero de la Prefectura Aérea, lo que permitió un seguimiento coordinado del vehículo en fuga.

La persecución culminó en la intersección de calle Laguna del Inca con pasaje Laguna del Desierto en la comuna de Pudahuel, donde se logró la detención de los individuos. En el lugar se incautó el dinero sustraído, medicamentos y el furgón utilizado para cometer el ilícito.

Desde Carabineros destacaron la rápida coordinación y la denuncia oportuna de la comunidad, lo que permitió recuperar las especies robadas y poner a disposición de la justicia a los responsables de este ilícito, reforzando el compromiso institucional con la seguridad ciudadana.

