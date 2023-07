Roban cuatro vehículos que prestaban servicios a la Municipalidad de Puente Alto

Delincuentes robaron cuatro vehículos que prestaban servicios a la Municipalidad de Puente Alto, en la Región Metropolitana.



Según información policial, el atraco se produjo durante la madrugada de este miércoles cuando al menos cinco individuos llegaron hasta una bodega ubicada en la calle Carlos Aguirre Luco.



En ese contexto, los sujetos saltaron el muro perimetral y asaltaron al nochero con armas cortopunzantes, logrando escapar con una van y tres camionetas. Estas últimas contaban con el logo del municipio en el exterior.



Acorde a lo relatado por el guardia, los involucrados no lograron herirlo, pero "fue todo muy rápido. Creí que me iban a hacer algo, me dijeron que me quedara quieto".



El teniente coronel Claudio Pávez detalló que los cuatro vehículos están avaluados en $100 millones, y que dos de ellos ya fueron encontrados en Puente Alto. Hasta el momento no se ha capturado a los responsables.

PURANOTICIA