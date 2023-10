Roban a dos integrantes de delegaciones que asisten a los Juegos Panamericanos

El ex vocero del gobierno de Piñera explicó que “en un golpe de Estado hay una fuerza que, teóricamente, puede comandar el Estado luego, y no es solo es una fuerza destituyente, con la cual coquetearon muchas de las fuerzas de izquierda, el PC y otros sectores más radicales, donde hicieron todo lo posible para botar al Gobierno, y eso sí se asemeja a un golpe de Estado no tradicional”, dijo.