RN se suma a críticas de la UDI y cuestiona reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno

La presidenta de Renovación Nacional (RN), senadora Andrea Balladares, se sumó a las críticas formuladas por el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, respecto de la reforma constitucional en materia de seguridad pública que prepara el Gobierno.

"Desde Renovación Nacional respaldamos con mucha fuerza la agenda de seguridad del gobierno y compartimos plenamente el objetivo: darle al Estado todas las herramientas necesarias para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Pero una reforma constitucional tiene que hacerse bien", declaró Balladares.

"La Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública", añadió.

"Nuestro compromiso con la seguridad es total, pero justamente porque queremos que estas herramientas perduren, tenemos que construir normas sólidas, jurídicamente bien diseñadas y capaces de reunir una mayoría amplia", agregó.

"En seguridad necesitamos eficacia, no maximalismos; firmeza contra los delincuentes y responsabilidad con nuestras instituciones", cerró.

Las declaraciones de Balladares se producen luego de que, durante la jornada de este pasado domingo, Ramírez advirtiera que la UDI eventualmente podría rechazar la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Ejecutivo. El parlamentario cuestionó que la iniciativa incorpore excepciones a principios generales, lo que, a su juicio, podría terminar debilitando la Carta Fundamental.

"No conocemos el texto, pero lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar", aseguró el timonel de la UDI en entrevista con La Tercera.

Agregó que "la razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución. Esta práctica se usó mucho y terminó debilitando la Constitución de 1925, que finalmente era incapaz de contener ningún tipo de debate político contingente".

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