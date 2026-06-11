RN presenta la «Agenda Nain-Retamal 2.0» para fortalecer la protección a las policías y endurecer sanciones contra agresores

La bancada de diputados de Renovación Nacional elaboró una serie de medidas que buscan fortalecer la protección a las policías que denominaron «Agenda Nain-Retamal 2.0», luego que parlamentarios del Partido Comunista ingresaran una moción parlamentaria que deroga aspectos centrales de la ley, normativa que ha sido ampliamente valorada por las policías por otorgar mayor protección jurídica a quienes combaten la delincuencia.

Los parlamentarios señalaron que, en momentos en que el país enfrenta una crisis de seguridad y un aumento de la violencia contra las fuerzas policiales, resulta incomprensible que existan sectores que pretendan debilitar una legislación que entregó mayores certezas a Carabineros y a la Policía de Investigaciones en el cumplimiento de sus funciones.

"En lugar de retroceder, creemos que Chile debe avanzar. Por eso, frente a quienes buscan derogar la Ley Nain-Retamal, proponemos fortalecerla y perfeccionarla a partir de la experiencia recogida durante su aplicación", indicaron.

La «Agenda NaIn-Retamal 2.0» contempla cinco iniciativas destinadas a reforzar el respaldo del Estado a las policías y mejorar las herramientas para enfrentar el crimen.

1. Tolerancia Cero frente a agresiones contra funcionarios policiales

La propuesta aumenta las sanciones para quienes agredan, amenacen o atenten contra funcionarios policiales, reafirmando que los ataques contra las policías constituyen también un ataque contra el Estado de Derecho.

2. Legítima defensa privilegiada para funcionarios de franco

La iniciativa extiende la legítima defensa privilegiada a funcionarios que, estando de franco, intervengan para proteger a víctimas o enfrentar delitos flagrantes, garantizando que cuenten con respaldo legal cuando actúan en defensa de terceros.

3. Reconocimiento efectivo a quienes entregan la vida por Chile

La agenda fortalece los mecanismos de ascenso extraordinario y reconocimiento institucional para funcionarios fallecidos o gravemente afectados en actos de servicio, junto con mejorar el apoyo a sus familias.

4. Más herramientas preventivas para las policías

Se incorporan facultades reforzadas para efectuar controles preventivos en sectores de alta incidencia delictual, permitiendo anticiparse a la acción de bandas criminales y prevenir delitos antes de que ocurran.

5. Sanciones más severas para ataques graves contra policías

La propuesta endurece las consecuencias penales para quienes cometan homicidios o lesiones gravísimas contra funcionarios policiales, incluyendo adecuaciones en la responsabilidad penal adolescente para delitos de extrema gravedad.

Los diputados RN recalcaron que la Ley Nain-Retamal marcó un punto de inflexión en el respaldo institucional a las policías y que su derogación significaría una mala señal para quienes diariamente arriesgan sus vidas protegiendo a los ciudadanos.

Finalmente, los legisladores manifestaron que "las policías necesitan más respaldo, no menos. Mientras algunos plantean debilitar una ley que ha sido valorada por quienes enfrentan la delincuencia, nosotros proponemos fortalecerla y actualizarla para responder de mejor manera a los desafíos actuales en materia de seguridad".

PURANOTICIA