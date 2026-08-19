RN presenta indicaciones a la reforma constitucional impulsada por el Gobierno en materia de seguridad

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, junto a los diputados de la colectividad, Eduardo Durán, Mauro González y Juan Carlos Beltrán, anunciaron el envío de ocho indicaciones a los ministros de Seguridad Pública, Martín Arrau, y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, así como a los senadores oficialistas Andrés Longton y Arturo Squella, integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, con el objetivo de contribuir a la viabilidad política de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno en materia de Seguridad.

El parlamentario enfatizó que RN busca actuar con lealtad respecto de la agenda de seguridad del Gobierno, pero al mismo tiempo desde sus propias convicciones, formulando propuestas concretas para fortalecer el proyecto.

“Lo que creemos es que hoy día, en los momentos que vive el país con una crisis en materia de crimen organizado que se ha detectado por el Ministerio Público y por otras organizaciones del Estado, lo que nos corresponde a todos acá en el Congreso es poner de nuestra parte para viabilizar la Agenda de Seguridad, incluyendo, por supuesto, la reforma constitucional que se ha presentado”, aseguró.

Schalper explicó que las indicaciones buscan abordar tres objetivos centrales: fortalecer el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado; establecer un régimen penitenciario estricto para quienes cometan delitos vinculados al crimen organizado; y entregar al Presidente de la República mayores atribuciones para disponer de las fuerzas necesarias para enfrentar enclaves de crimen organizado, junto con establecer un estatuto especial para determinadas organizaciones criminales.

“El primero es habilitar el rol de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. El segundo, habilitar un régimen penitenciario estricto respecto a aquellas personas que cometen delitos de crimen organizado”, aseguró.

Y como tercer punto, “habilitar al Presidente de la República, contar con las atribuciones para designar las fuerzas que sean necesarias para sobreponerse a los enclaves de crimen organizado, eso es lo que se ha llamado el estado de excepción; y también identificar aquellas organizaciones de crimen organizado a las cuales tenemos que aplicarle un estatuto especial”.

Además, el legislador RN hizo un llamado a que el debate parlamentario se traduzca en propuestas concretas, cuestionando que algunos legisladores se limiten a formular críticas sin presentar alternativas.

“Si alguien tiene alguna observación que hacer, yo le recuerdo a los parlamentarios que nuestra tarea no es hacer comentarios, sino que es hacer indicaciones”, agregó.

En esa línea, Schalper recalcó que RN no busca obstaculizar la agenda del Ejecutivo, sino contribuir activamente a que las iniciativas en materia de seguridad puedan avanzar.

“Acá la pregunta que se tienen que hacer todos, ¿vamos a estar del lado de entorpecer la agenda o vamos a estar del lado de favorecer la agenda? Y, al menos, los que estamos aquí, no nos perdemos ni un minuto, vamos a estar del lado para favorecer la agenda. Como RN vamos a apoyar con decisión la agenda de seguridad del Gobierno, contribuyendo con indicaciones a mejorar el proyecto”, aseguró.

Respecto del trabajo previo con el Ejecutivo, el diputado aclaró que RN hizo llegar oportunamente sus planteamientos y valoró que el Gobierno haya recogido algunas de sus observaciones. “Hay dos artículos concretos que el gobierno eliminó a petición mía”, contó.

Finalmente, Schalper planteó que el desafío es actualizar la Constitución para enfrentar adecuadamente al crimen organizado, pero evitando modificaciones que, a juicio de RN, sean innecesarias o excedan ese objetivo.

“Enfrentar al crimen organizado requiere que nuestra Constitución se ponga al día en incorporar el combate al crimen organizado, pero para lo cual no es necesario modificar la base de la institucionalidad en nuestra opinión, basta con hacer ciertas modificaciones al artículo 19, poner el foco en el capítulo 4º, que es el capítulo destinado al gobierno, y, por lo tanto, empoderar las facultades que tiene el Presidente de la República,” concluyó.

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