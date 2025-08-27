RN pide al Servel fiscalizar al PC por eventual reunión de Carmona con el Fiscal Nacional por caso de Jadue

La bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Frank Sauerbaum (jefe) y Carla Morales (subjefa), ofició al Servicio Electoral (Servel) para que se fiscalicen las actuaciones del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, por una eventual intervención indebida ante el Ministerio Público en el marco de la investigación contra Daniel Jadue.

Según detalla el requerimiento, el líder del PC habría solicitado una reunión con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, por la causa que enfrenta el exalcalde de Recoleta por delitos de corrupción.

La acción, señalan los diputados, “resulta totalmente inapropiada a la luz del rango de autonomía constitucional que posee el Ministerio Público”.

En el documento, la bancada recalca que la Fiscalía ya formuló acusación contra Jadue, solicitando penas que superan los 15 años de presidio por el caso Farmacias Populares. Además, el exalcalde actualmente cumple arresto domiciliario total y se encuentra a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral programada para el 15 de septiembre.

Para los parlamentarios, el actuar de Carmona contraviene el mandato legal de los partidos políticos de respetar la institucionalidad democrática, e intentaría ejercer “una influencia ajena a sus funciones” sobre una institución autónoma como el Ministerio Público.

“No se trata de una exageración ni de una cuestión baladí si tenemos a la vista que en los procesos de designación y remoción de las máximas autoridades del Ministerio Público participa el Congreso Nacional”, afirman los legisladores.

Debido a esta situación, la bancada solicitó al Servel evaluar si la conducta del presidente del PC vulnera la Ley N°18.603, que regula el actuar de los partidos políticos, o la Ley N°18.700 sobre votaciones populares y campañas electorales.

Finalmente, la bancada de diputados RN instó al Servel a actuar con firmeza y transparencia para determinar si hubo intervención indebida o presión política sobre el fiscal nacional, ya sea en nombre del Partido Comunista o de la candidatura de Jadue.

“Lo ocurrido es grave y no puede pasar inadvertido en medio de un proceso electoral donde se juega la legitimidad del Estado de Derecho y la autonomía de nuestras instituciones”, concluyeron.

