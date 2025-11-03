RN llevará al Tribunal Supremo a Mario Desbordes por apoyar al republicano Álvaro Carter

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió al respaldo que entregó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, a la campaña de reelección del diputado Álvaro Carter, del Partido Republicano.

En conversación con 24 Horas, el senador manifestó que se trata de "una señal para mí inesperada, jamás hubiera pensado que algo así pudiera ocurrir".

Asimismo, sostuvo que esto no significa un gran problema al interior de Chile Vamos. "Es una cuestión absolutamente minoritaria; la inmensa mayoría del partido y del pacto apoya a la gente del pacto", precisó.

El timonel de RN comentó que solicitarán al jefe comunal "rectificar" sus dichos. "Desde Renovación Nacional, lo que va a ocurrir es que estos antecedentes se enviarán al Tribunal Supremo del partido, y será este el que decida qué medidas tomar", indicó.

En cuanto al respaldo a Carter, el parlamentario recalcó que “para mí es inexplicable que una persona como Mario Desbordes haga lo que hizo hoy en la mañana”.

