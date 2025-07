RN denunciará al director del SII al Juzgado de Policía Local por no pago de contribuciones de vivienda en Paine

El jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Miguel Mellado, anunció que denunciará al Juzgado de Policía Local al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry por no pagar las contribuciones de una propiedad en Laguna de Aculeo por más de nueve años.

“No le creo al director de Impuestos Internos y no tiene moral para tener un cargo que le exige al resto de los contribuyentes hacer todo para poder tener en regla y pagar las contribuciones al día, porque si no, con dos (cuotas impagas) le rematan. Entonces él, ¿Qué hace? Evade ese impuesto”, señaló.

El parlamentario recordó que ya Etcheberry encabezó el órgano fiscalizador “y después de eso hace uso de una circular donde le manda una tasación comercial al SII, cierta tasación comercial que él la hace para pagar menos impuesto a la renta en caso de vender, pero que eso no es sinónimo que tenga que colocar esa tasación en impuestos internos”.

Afirmando que el director “no hizo por nueve años lo que tenía que hacer, pedir el permiso de construcción a la municipalidad de Paine. En este caso vamos a hacer lo mismo que con Bachelet, lo vamos a llevar al juzgado de policía local (...) por no tener los permisos de construcción, por no pagar las contribuciones como corresponde”.

Y agregó que “él, en este cargo, no tiene moral ni autoridad tampoco para cobrar contribuciones a otros, ni siquiera embargarles las casas (...) porque él está en deuda de contribuciones; incluso va a pagar solamente tres años en vez de los nueve y hay otros chilenos que han perdido su casa por no poder pagar contribuciones y hay otros que están embargados porque han hecho el esfuerzo y no han podido”.

Mientras que el también integrante de la comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, reiteró que Etcheberry “tiene que dejar su puesto ahora”.

Y agregó que “es ilegítimo que siga ejerciendo el cargo una persona que durante nueve años no pagó las contribuciones. Él fue especialmente riguroso con quienes sufrieron un alza de contribuciones durante el último año producto del aumento de los avalúos fiscales y no fue flexible tampoco en dar posibilidades de negociación o extensiones de plazo”.

Y en esa línea, precisó que Javier Etcheberry “está éticamente cuestionado y esperamos llegue una persona que no solamente esté preparada técnicamente, sino que también sea proba para poder ejercer el cargo”.

