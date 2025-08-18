Costanera Norte habilita dos pistas hacia el oriente en el puente Lo Saldes por trabajos de reparación en la zona

La concesionaria de la Costanera Norte anunció este lunes la habilitación de dos pistas en Puente Lo Saldes en dirección al oriente, lo que aliviará la congestión en ese nudo vial crítico para el tránsito en el sector oriente de la capital. La empresa llamó a conducir con precaución.

Desde el martes 5 de agosto, el Puente Lo Saldes estaba totalmente cerrado en ambos sentidos, debido a las obras de reparación que se realizarán en su infraestructura hasta el próximo 23 de agosto. Con esta habilitación de pistas se estaría adelantando la entrega de obras.

En dicha oportunidad, el subsecretario de Obras Públicas, Danilo Núñez, explicó que "se va a ejecutar el reemplazo de la viga que colapsó en el mes de febrero (...) para hacer este reemplazo del trozo de viga se requiere un trabajo 24 horas, 7 días a la semana".

“Esperamos nosotros que tengamos culminado el trabajo a partir ya de fin del mes de agosto", agregó el subsecretario Núñez acerca de los trabajos que se iniciaron en febrero de este año por el levantamiento de losa en el puente.

Las obras de reparación de la estructura del Puente Lo Saldes tendrán un costo de 20.000 UF (cerca de $785.000.000).

