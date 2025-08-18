Este lunes formalizan al supuesto intermediario en el caso del sicariato en contra del "Rey de Meiggs"

Este lunes se formalizará la investigación contra Ricardo Vladimir Villón Pérez, quien es acusado como el presunto intermediario en el caso de sicariato en contra del "Rey de Meiggs" (José Felipe Reyes Ossa).

La información fue entregada por la Fiscalía Oriente y agregó que se formalizará investigación, también, en contra de los asesinos de la víctima.

El supuesto implicado en el crimen, cuyo sobrenombre es "Lukas", fue detenido durante el pasado viernes por personal del OS9 de Carabineros en la comuna de Independencia y se amplió su detención hasta este lunes.

Villón Pérez está detenido en dependencias de la 3° Comisaría de Santiago para luego ser trasladado hasta el Centro de Justicia. Desde la Fiscalía precisaron que el capturado será procesado en el bloque AM. Luego de la audiencia de formalización de los tres presuntos autores materiales del crimen

El fiscal del Equipo ECOH, Sergio Soto, comentó que "las personas que participaron en este hecho fueron contactadas por otra persona", que sería Villón Pérez. El presunto autor intelectual del sicariato, Wilson Verdugo Díaz, de 56 años y "amigo" de la víctima, está en prisión preventiva desde el 25 de julio.

Asimismo, hoy también se realizará la audiencia de extradición de Alberto Carlos Mejía, imputado como autor material en el sicariato y que fue liberado por error tras permanecer cerca de 24 horas en prisión preventiva. A un mes de lo anterior, el imputado fue capturado el sábado en Colombia.

PURANOTICIA