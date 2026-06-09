RN da "libertad de acción" a diputados en votación de la acusación constitucional contra exministro Grau

La bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) resolvió dar "libertad de acción" a sus parlamentarios en el marco de la votación por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

A través de sus redes sociales, la bancada de RN señaló que "como comité de RN hemos tomado la decisión unánime de que nuestros diputados tengan libertad de acción respecto de la votación de la acusación constitucional".

El libelo contra la exautoridad fue presentada por parlamentarios de los partidos Nacional Libertario y Republicano, quienes acusan al exsecretario de Estado de infracciones a la Ley de Administración Financiera del Estado.

La acusación se genera tras las inconsistencias detectadas en el último Informe de Finanzas Públicas del Gobierno de Gabriel Boric, que arrojó un desfase superior a los US$10.500 millones en la proyección de deuda pública para 2026.

Para que sea aprobada y discutida en el Senado se requiere al menos 78 votos a favor en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Cabe señalar que la comisión que revisará la acusación estará integrada por las diputadas Marcela Hernando (Partido Radical) y Joanna Pérez (Demócratas), y los diputados Alejandro Bernales (Partido Liberal), Carlos Bianchi (independiente-PPD) y Luis Sánchez (Republicanos)

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