RN aprueba en Consejo General apoyar a José Antonio Kast en segunda vuelta presidencial

Tras su Consejo General extraordinario realizado la noche de este martes, Renovación Nacional (RN) aprobó un voto político para apoyar institucionalmente la candidatura presidencial de José Antonio Kast en la segunda vuelta de la Elección Presidencial.

"Renovación Nacional decide apoyar institucionalmente la candidatura de José Antonio Kast, del partido Republicano, de cara a la segunda vuelta presidencial a realizarse el 14 de diciembre de 2025", señala un comunicado.

También expresa que "RN pone a su disposición toda su estructura territorial: militantes, bases, alcaldes, concejales, cores, gobernadores regionales, diputados y senadores".

"Renovación Nacional no puede permitir la continuidad del actual Gobierno, cuyos resultados y conducción han generado un profundo desgaste en materia social, económica y de seguridad", añade.

"Tenemos el deber de trabajar desde ya por la opción que represente un cambio de rumbo para Chile", concluye el comunicado.

PURANOTICIA