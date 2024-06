RN acusa al PC de encabezar una "operación política de desprestigio" tras querella del INDH

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una querella por presunto delito de tráfico de influencias, por supuestas gestiones irregulares realizadas en el marco del nombramiento de ministros de la Corte Suprema.

La arremetida surge a raíz de antecedentes publicados en medio de un reportaje de Ciper, que advertía sobre supuestas maniobras del exjuez Juan Antonio Poblete para promover el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier y que involucrarían al exministro de Defensa Mario Desbordes (RN).

A juicio del organismo presidido por Consuelo Contreras, conversaciones que se pudieron extraer desde el celular de Poblete dan luces de graves irregularidades.

“Dichas transcripciones de conversaciones vía WhatsApp, como los archivos intercambiados (enviados y recibidos), dan cuenta de hechos que pueden revestir caracteres de delito”, dice la querella.

Según el reportaje del citado medio, el exministro de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera apareció en una serie de mensajes con el exmagistrado Juan Antonio Poblete, quien habría pedido favorecer el nombramiento de Letelier en el máximo tribunal.

Al respecto de la querella, Renovación Nacional denunció "una operación política de desprestigio, orquestada, a nuestro juicio, por el Partido Comunista (PC), en contra del candidato único de Chile Vamos a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes".

"Mario Desbordes es una persona honesta que ha tenido un desempeño destacado en el mundo privado y en el servicio público", aseveraron.

Asimismo, argumentaron que la acción judicial del INDH "no tiene fundamento, no solo representa una falta de criterio y un mal uso político, sino también una extralimitación de sus atribuciones, ya que en esta situación, el INDH no posee ninguna facultad para querellarse".

"Este acto por parte de los consejeros del INDH solo demuestra su complicidad con la alcaldesa Irací Hassler”, afirmaron.

La colectividad indicó que “es lamentable que una institución tan importante como el Instituto Nacional de Derechos Humanos se haya convertido en una sede de activismo político de cara a la próxima elección municipal”.

“Condenamos que el Consejo del INDH, con fondos de todos los chilenos, hoy actúa ilegalmente sólo para dañar al mejor candidato que existe para recuperar la comuna de Santiago de la suciedad, desorden y delincuencia que hoy tienen a la comuna destruida y transformada en una agencia de empleos del PC y el Frente Amplio", añadieron.

