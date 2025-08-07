RN acusa a Vallejo de atribuir la intervención en Meiggs como "logro exclusivo del Gobierno"

Renovación Nacional criticó las declaraciones de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, quien, en una entrevista, señaló que "lo que está pasando en Meiggs es una decisión política del Gobierno”.

“La ministra Vallejo no puede transformarse en la ministra de la desinformación. En las últimas horas, la vimos intentando arrogarse como logro exclusivo del Gobierno la intervención en el Barrio Meiggs. Eso es derechamente deshonesto”, dijo la secretaria general de RN, Andrea Balladares.

Asimismo, manifestó que “subirse al carro cuando ya está en marcha y pretender posar como conductor, no corresponde. Si esta intervención era tan importante, ¿por qué no la hicieron antes? Tuvieron tres años para actuar, con una alcaldesa comunista en Santiago”.

“Lo que hoy se está haciendo en Meiggs es fruto de un trabajo conjunto, con una decisión firme y un liderazgo claro del alcalde Mario Desbordes”, subrayó.

Además, desde el partido recordaron que la fase inicial de recuperación del espacio público en barrio Meiggs contó con más de 100 carabineros, 100 funcionarios municipales, donde en el primer día hubo más de 8.300 especies decomisadas y 36 toneladas de elementos retirados.

PURANOTICIA