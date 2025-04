Rivas y Aedo descartan renunciar a vicepresidencia de la Cámara de Diputados: "No hay incomodidad en el oficialismo en que nosotros nos quedemos"

Los vicepresidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados, Gaspar Rivas y Eric Aedo, descartaron renunciar a la directiva, pese a que según el acuerdo administrativo correspondía que este martes dejarían este cargo.

El diputado Rivas aseguró que no van a renunciar, “nos vamos a mantener en la testera y dado que no existe la posibilidad de forzar una renuncia, el único mecanismo es la censura”.

En esta línea, el parlamentario aseveró que “ese acuerdo quedó superado desde el momento en que no se obtuvo la presidencia por parte de la candidata del Frente Amplio. Por lo tanto, nosotros, hasta cierto punto, estamos liberados de ese acuerdo”.

Al ser consultado sobre si esta decisión fue tomada entre ambos o en conjunto con las bancadas del oficialismo, el diputado dijo que han “conversado con las bancadas a través de la diputada Claudia Mix, que es la representante de las bancadas participantes del Frente Amplio, que es la que estaba realizando las negociaciones para la candidatura de la diputada Roja”.

“Ellos nos han solicitado que, dado que hay un empate técnico en las fuerzas en este momento para elegir a los dos vicepresidentes, no es conveniente que nosotros, o no sería lo mejor, el mejor escenario que nosotros renunciáramos”, añadió.

Y manifestó que “ninguna otra bancada me ha pedido que me mantenga, tampoco ninguna bancada me ha pedido que renuncie. No hay incomodidad en el oficialismo en que nosotros nos quedemos”.

PURANOTICIA