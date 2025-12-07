Ríos vuelve a arremeter contra Jara y eleva el tono a una semana del balotaje

La tensión entre Marcelo Ríos y Jeannette Jara volvió a encenderse este fin de semana, a solo días de la segunda vuelta presidencial. La candidata del Partido Comunista había reaccionado a un meme publicado por el extenista, señalando que “hace tiempo viene dando la hora, ha tenido un montón de conflictos, y ha dado mala imagen de los chilenos en Estados Unidos”. Sus declaraciones provocaron la inmediata molestia del “Chino”.

A través de Instagram, Ríos respondió con un mensaje en el que cuestionó la labor de la abanderada oficialista y lanzó insultos hacia ella. Aunque el post fue borrado horas después, el contenido siguió circulando en Threads, plataforma donde el exnúmero uno del mundo mantuvo activa su ofensiva, publicando un segundo texto dirigido a Jara y acusándola de “hablar mentiras” sin fundamentos.

Las declaraciones del extenista se suman a una serie de intervenciones políticas que ha realizado en las últimas semanas, especialmente desde su apoyo explícito a José Antonio Kast. En medio del estrecho escenario electoral, la nueva arremetida de Ríos reaviva un conflicto que se ha vuelto recurrente durante la campaña y que ahora vuelve a instalarlo en el centro de la polémica pública. Si quieres, te preparo 5 títulos alternativos o una versión más dura o más neutra.

