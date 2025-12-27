Críticas cruzadas en el Congreso por mensaje de representante chilena en Nueva Zelanda

La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, generó un amplio rechazo tras compartir en redes sociales un mensaje alusivo a la autodeterminación de Rapa Nui, lo que desató cuestionamientos políticos y anuncios de eventuales acciones desde la Cámara de Diputadas y Diputados. El posteo mostraba un cartel con la frase “Libre determinación para la nación Rapa Nui” acompañado del texto escrito por la propia diplomática: “self-determination for Rapa Nui”.

Desde la UDI, el diputado Christian Moreira calificó la publicación como “inaceptable” y anunció que se citará al canciller Alberto van Klaveren para entregar explicaciones sobre las medidas adoptadas respecto de la embajadora. Por su parte, parlamentarios del PPD y Partido Republicano coincidieron en que la actuación de Pakarati es inapropiada para alguien que representa al Estado, calificándola de grave y demandando su remoción inmediata.

En contraposición, el diputado Félix González (PEV) llamó a matizar el debate, señalando que la autodeterminación tiene distintas escalas y que las comunidades, como Rapa Nui, tienen derecho a plantear sus demandas, aunque reconoció que la embajadora debe actuar dentro del marco de su cargo y representar al Gobierno chileno.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, confirmaron que se actuó de inmediato tras conocerse la publicación: el 24 de diciembre la embajadora fue reprendida, reconoció el error y eliminó la foto de sus redes sociales. No obstante, la controversia continúa abierta en el Congreso, donde diversos sectores exigen mayor claridad sobre posibles acciones adicionales contra la diplomática.

