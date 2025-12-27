Autoridades anuncian tarifa rebajada en autopistas para facilitar desplazamientos de fin de año

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos durante las celebraciones de Año Nuevo, las autoridades confirmaron el regreso del “peaje a luca”, que permitirá a autos y camionetas pagar solo $1.000 en distintos peajes concesionados del país. La medida estará vigente el miércoles 31 de diciembre y el domingo 4 de enero, en el horario de 07:00 a 13:00 horas, considerado de alta demanda.

Para los camiones de dos o más ejes, se aplicará un descuento del 50% respecto de su tarifa habitual, como parte de un plan de mitigación del flujo vehicular masivo durante las festividades.

El beneficio operará de manera diferenciada según ruta y sentido de circulación. En la Ruta 68, estará vigente en los peajes Lo Prado y Zapata: el 31 de diciembre en dirección poniente y el 4 de enero en dirección oriente. En la Ruta 5 Norte, aplicará en el peaje Las Vegas en ambos sentidos, mientras que en la Ruta 5 Sur, funcionará en el peaje Angostura también en ambos sentidos.

Desde el Ministerio de Obras Públicas proyectan que el 31 de diciembre saldrán 549 mil vehículos desde la Región Metropolitana, mientras que para el 4 de enero se estima un flujo de 163 mil automóviles, cifra que corresponde al pico más alto del período, por lo que la medida busca agilizar los desplazamientos y reducir congestión en las principales rutas del país.

