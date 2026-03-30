Rincón tras prórroga en alza de cuentas de luz dice que trabajan para "encontrar la fórmula que permita dar con la solución"

Con el objetivo de apoyar a las familias debido al escenario económico actual a nivel mundial, el Ministerio de Energía anunció que el alza en las cuentas de la luz que debía concretarse este miércoles 1 de abril, fue postergado.

Así lo confirmó la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien explicó que esta alza tiene que ver con la actualización y reliquidación de las cuentas producto del arrastre de deuda que existe, incluido el Valor Agregado de Distribución (VAD).

En esa línea, la autoridad señaló que la decisión de postergar esta alza se tomó debido al escenario mundial y nacional actual y con el objetivo de apoyar a las familias chilenas: “La medida se toma en consideración a los lineamientos del Presidente José Antonio Kast, de poner el foco de nuestro trabajo en las personas”.

Sobre el origen de esta alza, Rincón explicó que “esta situación se arrastra producto de los hechos vividos en el país: Estallido, pandemia, no cálculo del VAD, y que ha hecho que se acumule una deuda que en hoy día supera los 800 millones de dólares”.

“Por lo tanto nuestro esfuerzo, por mandato del Presidente de la República, es acelerar el tranco, encontrar la fórmula que permita dar con la solución y tal como lo hemos señalado el día viernes, y lo comunicó la superintendenta después de la reunión con los parlamentarios, postergamos el alza de la cuenta de luz que debía empezar a aplicarse el primero de abril”, indicó la ministra.

Por último, sobre el trabajo que se está realizando con las empresas, la autoridad detalló que “el subsecretario de Energía, Hugo Briones, ha estado a cargo de conversar con expertos, con empresas, con la Superintendencia, con la Comisión Nacional de Energía, revisando los distintos mecanismos para dar una solución a esta situación (…) Y nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que durante los próximos días demos con la fórmula”.

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