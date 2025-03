Rincón no cierra la puerta a participar en primarias con Chile Vamos: "Han ido virando hacia el centro y eso hay que valorarlo"

La senadora y candidata presidencial de Demócratas, Ximena Rincón, comentó los lineamientos de su campaña y su eventual participación en primarias con la oposición, pese a que descarta pactar con "los extremos".

En entrevista con radio Cooperativa, la parlamentaria indicó que “vamos estar en aquel espacio donde se ponga al país al centro, donde no participen los extremos en ningún tipo de acuerdo ni alianza, porque creemos que le hacen mal al país. Tanto la rabia, el extremismo y populismo, son malos consejeros para solucionar los dramas que enfrenta nuestro país”.

Pero Rincón no cerró completamente la puerta, ya que, según su visión, “Chile Vamos ha ido virando hacia el centro en las propuestas y planteamientos, eso me parece que es algo que hay que valorar”.

“Ahora, no digo con esto que vayamos a participar de una primaria con Chile Vamos, sino que vamos a estar ahí donde la solución, el sentido común, los acuerdos, la solución de los problemas, no tenga a los extremos”, complementó.

La senadora, eso sí, descartó ser parte de una primaria de centro con Alberto Undurraga (DC) y Jaime Mulet (FRVS), “personajes que defendieron un texto constitucional que le hacía mal al país y el país de manera mayoritaria rechazó. Eso no es ser de centro y por eso vemos complejo el escenario de alianza en el que ellos han estado”.

“El escenario de una primera vuelta siempre existe, en caso de no llegar a pactar. Yo siempre he estado dispuesta a las peleas y, de hecho, la elección pasada gané una primaria (en la DC) y eso no fue respetado”, finalizó la senadora Rincón.

