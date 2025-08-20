Rincón explica su apoyo a Matthei y asegura que "yo no podría estar ni con Jara ni con Kast"

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, explicó su apoyo a la candidatura a La Moneda de Evelyn Matthei.

En entrevista con radio Pauta, la senadora comentó que el acuerdo alcanzado por su partido y Chile Vamos no se limita a lo parlamentario, sino que también apunta a un compromiso programático.

“Chile Grande Unido obviamente busca eso y esperamos que todos y todas puedan ir plasmando en el trabajo de estos dos días lo que es el compromiso para recuperar nuestro país”, afirmó.

Agregó que “nosotros vamos a trabajar para que Evelyn Matthei sea la presidenta de Chile, pase a segunda vuelta y esté en la papeleta”.

Al ser consultada ante la posibilidad que Matthei no pase a segunda vuelta y tenga que apoyar a otro candidato afirmó que “nunca, nunca en la vida me he puesto en esos escenarios”.

La congresista reiteró que trabajarán para que la exalcaldesa de Providencia llegue a La Moneda y lo explicó por sus propios límites: “Créame que yo no podría estar ni con Jeannette Jara ni con Kast”.

“Hoy en el escenario Jara-Kast, créame que no había otra alternativa. De hecho, nosotros nos faltaron dos semanas para poder levantar candidatura como partido político nacional. Cumplimos la exigencia de ser partido o conjuntar las firmas con retardo”, explicó.

“De hecho estamos esperando la resolución del Servel para que tengamos reconocimiento oficial y debería llegar en estos días. Y frente a ese escenario teníamos que tomar una decisión y tomamos la decisión de apoyar a Evelyn Matthei por su capacidad, su competencia, por su posición”, finalizó la parlamentaria.

