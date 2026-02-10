Rincón evita comprometer apoyo a propuesta del Gobierno por nueva alza de la luz: "La vamos a revisar"

La futura ministra de Energía, Ximena Rincón, evitó comprometer el respaldo de la próxima administración de José Antonio Kast a la propuesta del actual Gobierno ante el alza en las cuentas de luz.

El Ejecutivo ha planteado un cargo único de $1.450 adicionales al mes por 48 meses para los clientes con el fin de regularizar los cobros pendientes asociados al congelamiento de tarifas eléctricas aprobado en 2019.

El ministro de Energía y Economía, Álvaro García, detalló que en el encuentro con Rincón le "hemos hecho ver nuestra propuesta de que esto ocurra a través de un cargo único, transparente para todos los clientes, y al mismo tiempo avanzar en un subsidio que impida que el 40% más vulnerable de la población pague este incremento de las tarifas".

En esta línea, Rincón sostuvo que "para el Presidente electo el tema de la transparencia en la fijación de tarifas y que las personas paguen el menor costo posible por energía es relevante. Vamos a revisar la propuesta que hace el Ministerio".

“Nosotros tenemos que revisar esa propuesta y conversarla con los equipos técnicos, con el propio Presidente electo, con el ministro de Hacienda, para ver cuál va a ser nuestra posición a partir de ese proyecto que se anuncia por parte del Gobierno que aún está en ejercicio”, indicó la futura titular de Energía.

En tanto, el biministro recalcó que "este proyecto de ley solo tiene sentido si es que ocurre un proceso político. Vamos a esperar la opinión que tenga el nuevo Gobierno y allí tomar decisiones. Es lo más natural que, ante una propuesta que hemos hecho hoy, el futuro Gobierno se tome un tiempo para analizarla".

