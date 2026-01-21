Rincón adelanta definiciones para el Ministerio de Energía: "Revisar el marco normativo sin sacrificar los estándares ambientales"

La senadora Ximena Rincón se refirió a sus próximos desafíos como ministra de Energía -cargo que asumirá en marzo próximo- y aseguró que pretende “revisar el marco normativo sin sacrificar estándares ambientales”.

“El sector de energía requiere una buena combinación de técnica y política que permita lograr estabilidad regulatoria, inversión segura, calidad de servicio”, comentó en entrevista con radio Duna.

Aunque no entregó detalles sobre su futuro cargo, la parlamentaria de Demócratas adelantó que se debe “revisar el marco normativo sin sacrificar los estándares ambientales”, además “recuperar la confianza entre Estado, la ciudadanía y empresas”.

“La energía tiene que ser un eje estratégico del desarrollo nacional, y eso significa que tenemos que lograr articular seguridad, suministro, carbono neutralidad y tarifas justas”, afirmó la senadora.

Rincón abordó también el tema de la permisología, los problemas que suponen la larga espera para concretar proyectos de inversión -como por ejemplo las líneas de transmisión eléctricas- pero también tuvo palabras de elogio para el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

“La tramitación ambiental de permisos significa al final siete o más años de demora, y eso genera desincentivos a la inversión, agrava el desacople entre el norte y el sur, zonas de generación versus zonas de consumo. Por lo tanto, este es un tema que no puedo dejar de abordar. Yo creo que el ministro Grau, el ministro de Hacienda, hizo un gran esfuerzo en permisología”, aseguró.

La futura ministra fue consultada sobre cuáles serán sus cursos de acción en temas como los errores tarifarios o la eventual caducidad de la concesión de Enel. Y aunque no quiso responder de manera directa las consultas, sí manifestó su deseo de que el Gobierno actual cumpla su labor hasta el último día de administración.

“Yo espero que el Gobierno del Presidente Boric y su ministro, que es el ministro en este caso, el ministro Álvaro García, hagan toda la tarea que tienen que hacer dentro de los plazos que corresponde y que no dejen decisiones que ellos tienen que tomar al próximo Gobierno”, agregó.

Sobre el desafío de ser ministra aseguró que fue inesperado: “No me imaginé, y tiene que ver con decisiones personales, familiares; no me imaginé que iba a seguir metida en política”, sostuvo.

Aseguró que tras una “accidentada” repostulación a la senatoría por el Maule, ya “había asimilado y tomado la decisión, junto a mi familia de hacer un cierre en esta etapa (política) y reorientar mi trabajo en otras áreas”.

“Así que no me imaginaba, ni estaba dentro de mis ideas, panorama, asumir un rol como ministra”, sostuvo.

