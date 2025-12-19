Riña familiar a balazos en feria navideña de Peñalolén deja a dos heridos: víctimas no quisieron hacer denuncia

Una riña entre dos familias en una feria navideña de Peñalolén, Región Metropolitana, terminó anoche con dos personas heridas a bala. No hay detenidos y los afectados no presentaron denuncia. De todas formas, la PDI investiga un doble homicidio frustrado.

De acuerdo a los primeros antecedentes, los integrantes de ambas familias primero discutieron a golpes en una feria navideña de calle Laura Rodríguez, población La Faena, y luego se retiraron. Posteriormente dos hombres ingresaron heridos a bala al Hospital Luis Tisné.

Las víctimas presentaban impactos de proyectil en las piernas y espalda. Tras ser atendidos fueron derivados a sus domicilios. Hasta el hospital llegaron detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI para iniciar la indagatoria. Hasta el momento no hay detenidos.

Al respecto, el subprefecto Ricardo Castillo informó que "familiares de las víctimas se encontraban trabajando en una feria navideña del sector y al momento en que se trasladaron hasta su domicilio fueron interceptados por otro grupo de personas con quienes sostuvieron un altercado por rencillas previas"

Añadió que "estos sujetos habrían efectuado los diversos disparos a raíz de los cuales resultaron lesionadas estas personas, fueron dadas de altas y se encontrarían fuera de riesgo vital".

