Riña entre dos alumnos en colegio de Quilicura terminó con balazos en exterior del establecimiento

Disparos al aire percutados por un apoderado en las afueras del colegio Juan Luis Undurraga, ubicado en la comuna de Quilicura, marcaron el desenlace de un violento altercado escolar. El grave suceso tuvo su génesis en una disputa física entre escolares al interior del recinto.

La emergencia se desató cuando dos alumnos, que cursan séptimo básico y primero medio, se enfrascaron en una pelea dentro de las instalaciones educativas. Frente a este escenario, el equipo de profesores debió intervenir de manera rápida para frenar la riña, logrando así apaciguar los ánimos y evitar un desenlace de mayor gravedad entre los menores.

Tras lograr la contención de los jóvenes, la institución educativa procedió a poner en marcha sus normativas internas. Esto implicó contactar directamente a los tutores legales de ambos escolares, solicitándoles que se presentaran en el edificio para llevarse a los estudiantes a sus hogares.

Fue justamente en las inmediaciones del complejo estudiantil donde la tensión volvió a escalar. En ese lugar se escuchó la detonación de un arma tipo escopeta, acción que, según los antecedentes preliminares, habría sido ejecutada por un pariente de uno de los adolescentes que participó en la gresca inicial.

A pesar de la gravedad que revistió el uso de un arma de fuego en la vía pública, la dirección del colegio decidió no suspender la jornada de clases. En su lugar, optaron por aplicar una serie de acciones de prevención orientadas a garantizar la integridad física tanto del alumnado como de los trabajadores que permanecían dentro de la infraestructura.

Simultáneamente a las decisiones tomadas por la administración escolar, un grupo de padres y madres tomó la determinación de acudir al establecimiento para retirar a sus pupilos antes del horario habitual de salida, buscando protegerlos ante cualquier eventualidad.

Respecto a la cronología y las causas del suceso, el Capitán Esteban Jiménez Urrutia, Subcomisario de los Servicios de la 49ª Comisaría de Quilicura, precisó que la emergencia tuvo lugar una vez pasadas las 14:00 horas. Además, el oficial puntualizó que el “origen del conflicto entre ambas partes tendría relación con rencillas anteriores”.

PURANOTICIA