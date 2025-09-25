Riña durante un velorio termina con hombre muerto por disparo en Estación Central

La PDI investiga el homicidio de un hombre producto de una riña que, según las primeras informaciones, se registró al interior de un velorio en Estación Central.

El crimen quedó al descubierto durante la madrugada de este jueves, cuando la víctima ingresó al SAPU Los Nogales con cerca de cinco impactos de bala.

El hombre falleció finalmente en dicho lugar, a pesar de los esfuerzos médicos.

Tras la denuncia a Carabineros, se estableció que los hechos ocurrieron en calle Capitán Gálvez con Toro Mazote, donde se estaba desarrollando un velorio.

Por causas que se investigan, se produjo una riña entre los participantes y, en ese contexto, un sujeto extrajo un arma de fuego y disparó contra la víctima, para luego darse a a fuga con dirección desconocida hasta el momento.

El crimen fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que dejó la investigación a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

PURANOTICIA