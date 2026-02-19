Riesgo de fuga de gas: Sernac emite alerta por fallas en calefones Midea Carrier

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad preventiva, tras ser informada por parte de la empresa por desperfectos en calefones marca Midea Carrier.

Los modelos incluidos en la alerta son los siguientes:

- MGWH5-10MDNCLW-GL (5 L/min)

- MGWH7-14MDNCLW-GL (7 L/min)

- MGWH10-20MDNCLW-GL (10 L/min)

- MGWH13-26MDNCLW-GL (13 L/min)

Si bien los calefones cuentan con las certificaciones vigentes, se ha detectado que algunos embalajes podrían haber incluido un conector de entrada de gas incorrecto.

En específico, estos productos podrían tener instalados un conector de entrada incorrecto, incorporado en los embalajes del producto, implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores, en caso de no haber sido instalados correctamente por un técnico certificado.

La alerta incluye a 14.494 unidades que se encuentran actualmente en manos de consumidores y que fueron comercializadas en Chile entre los meses de febrero y diciembre del año 2025.

En caso que se haya utilizado incorrectamente el conector incompatible, podría existir riesgo de fuga de gas y accidentes si la instalación no fue validada oportunamente por un técnico SEC.

De todas formas, según lo reportado por la empresa, no se han registrado accidentes por esta situación, por lo que se recomienda revisar si el producto está presente en el hogar.

En caso de tener uno de los modelos señalados, se deben seguir los siguientes pasos:

- Confirmar con quien haya realizado la instalación del calefón que dispone de la certificación requerida por la SEC para ejecutar estos servicios en productos a gas.

- En caso de que no cuente con la certificación SEC, la persona deberá comunicarse con el Centro de Contacto de Midea, enviando unas fotografías de la instalación.

- El Centro de Contacto de la empresa le informará, una vez recibida la fotografía, si es requerida una visita técnica presencial.

El contacto se deberá realizar a través de los siguientes canales:

- Teléfono/Call center: 600 461 1000

- WhatsApp: +569 3469 7610

- Correo electrónico: [email protected]

- Sitio web: https://www.mideastore.cl/

En caso de tener incertidumbres respecto de la aplicabilidad del caso, se puede contactar igualmente con la empresa para que resuelva su duda y puedan orientar al respecto.

PURANOTICIA