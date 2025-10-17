Revocan el arresto domiciliario total y ordenan el reingreso a prisión preventiva del desaforado diputado Mauricio Ojeda

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total del desaforado diputado Mauricio Ojeda, por lo que se ordenó su reingreso a prisión preventiva.

El legislador está imputado como autor de dos delitos de fraude al fisco consumado y un delito de fraude al fisco frustrado en el marco del caso Convenios.

Ojeda es investigado por su eventual intervención en la entrega de fondos públicos de parte del Gobierno Regional de La Araucanía a la Fundación Folab.

Esta no es primera vez que se cambian las cautelares del desaforado diputado, el 6 de junio reingresó a prisión preventiva pese a haber pagado una fianza. Posteriormente, el 10 de octubre, el Juzgado de Garantía de Temuco lo dejó en arresto domiciliario hasta el cambio de este viernes.

