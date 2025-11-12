Revocan el arresto domiciliario nocturno para Camila Polizzi y reponen la medida cautelar de arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones de Concepción revocó el arresto domiciliario nocturno para Camila Polizzi y respuso la medida cautelar de arresto domiciliario total en el marco de la indagatoria por el caso Convenios y la arista Lencería.

Su abogado, Francisco García, sostuvo que la excandidata a alcaldesa de Concepción “tiene una oferta concreta de trabajo” y “requiere recursos por una serie de razones que han generado un endeudamiento de ella durante los últimos meses”.

La propuesta, sin embargo, generó controversia: se trataba de un contrato de seis meses de colaboración con la plataforma para adultos Arsmate, lo que provocó cuestionamientos públicos y jurídicos sobre la pertinencia de flexibilizar las condiciones cautelares.

El Juzgado de Garantía de Concepción había acogido el recurso de la defensa y modificado la medida a arresto domiciliario nocturno. No obstante, tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como la Fiscalía apelaron esa decisión ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

Finalmente, el tribunal penquista revocó la resolución anterior y determinó que Polizzi debe volver a cumplir arresto domiciliario total. La medida también se aplicará a Diego Polanco, otro de los imputados en la causa, mientras se desarrolla la investigación penal en su contra.

Con esta resolución, se mantiene la cautelar más gravosa fuera de la prisión preventiva, reforzando la postura del Ministerio Público y del CDE sobre la necesidad de asegurar los fines del procedimiento penal ante la gravedad de los hechos investigados.

PURANOTICIA