Revés judicial para Orrego: Tribunal rechaza solicitud para detener causa en su contra

Un complejo escenario judicial enfrenta el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, luego de recibir dos resoluciones opuestas de distintos tribunales de Antofagasta en el Caso ProCultura. Los fallos, que han generado una contradicción en el avance del caso, complican la estrategia de la defensa de la autoridad metropolitana.

Por un lado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta le dio una buena noticia al gobernador al suspender la tramitación de la solicitud de desafuero en su contra, aplazando la audiencia que estaba fijada para el 6 de octubre.

Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Antofagasta desestimó la solicitud de la defensa para suspender el procedimiento penal, lo que significa que el caso sigue su curso normal sin interrupciones. Esta estrategia, liderada por el abogado Ciro Colombara, busca que la causa sea trasladada a Santiago, argumentando que los hechos ocurrieron en la Región Metropolitana.

Colombara, quien se incorporó recientemente a la defensa de Orrego, ha asegurado que el Ministerio Público no debería poder elegir el lugar de un litigio y que los “hechos ocurrieron en Santiago”. El abogado ha ratificado la inocencia de su defendido y se mantiene confiado en que el desafuero finalmente será rechazado. Actualmente, Colombara defiende al gobernador en dos frentes, uno penal por el Caso ProCultura y otro político ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

PURANOTICIA