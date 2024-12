Revelan que postura inicial de Presidente Boric y ministra Tohá era mantener "en reserva" la denuncia contra Monsalve

Los jefes de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, y de la ministra del Interior, Carolina Tohá, Pía Mundaca, fueron convocados a la comisión investigadora por el caso que involucra al exsubsecretario Manuel Monsalve.

La exposición de los asesores fue consistente respecto a que la decisión inicial del Mandatario y de la secretaria de Estado fue mantener estricta reserva del caso en los primeros días.

Durán recalcó que desde el día uno en el Gobierno tenían clara la gravedad de la situación y que por lo mismo había un “deber de reserva”. Además, sostuvo que la publicación del medio La Segunda, donde se dio a conocer la denuncia, no fue un factor para decidir la salida de Monsalve, dado que esto ya se había resuelto cuando el Presidente supo del caso.

“Debo descartar desde todo punto de vista que la eventual filtración por los medios de prensa haya sido un factor determinante en la toma de decisión. Eso no fue así. Lo que hubo fue una decisión muy temprana de proceder a la renuncia del subsecretario Monsalve una vez que se recabaran más antecedentes”, indicó, según consigna La Tercera.

Asimismo, comentó sobre cuando supieron del viaje que realizó el exsubsecretario para contar a su familia lo sucedido. “Esa fue parte de una información que nos da el Presidente, tal como ya lo hemos señalado, y esa información se da en el marco de una conversación con el Presidente”, precisó.

El jefe de gabinete manifestó que “tal como ocurre en otros casos, quien habla le ofrece al Presidente una reflexión sobre las ventajas y desventajas de las decisiones que se están ejecutando y que en este caso decían relación con un tema que evidentemente era de suma gravedad, sumamente delicado y que, por su naturaleza, implicaba un deber de reserva”.

Respecto a las razones sobre que no les informó del caso a los otros ministros, Durán indicó que “lo que me informa el Presidente en aquel momento es que esta información, que es grave, una vez que se recaben los antecedentes, va a ser informada, como corresponde, a los ministros del comité político. Por lo tanto, nuevamente, yo no le debía contrarrestar a una comunicación que el Presidente me da”.

Por su parte, la jefa de gabinete de Tohá reveló que ella fue informada de la denuncia el 16 de octubre. El día anterior Tohá le “dio el nombre de una persona y me pidió investigar si esa persona trabajaba en el Ministerio del Interior y en qué lugar trabajaba”.

“Yo obviamente cumplí mi tarea, le informé a la ministra, pero yo en ese momento no sabía que el nombre que me había entregado la ministra del Interior correspondía a la historia que íbamos a conocer después”, detalló.

A la mañana siguiente, la ministra también le pidió averiguar más antecedentes de esa persona “porque estaba preocupada por su situación”.

“Para esos efectos, me puso al tanto de la existencia de una denuncia por abuso sexual y violación en la calidad de víctima de la persona, de que el denunciado era el exsubsecretario Manuel Monsalve y que también se estaba investigando su petición a la PDI por un informe de inteligencia sobre sus movimientos la noche de los hechos”, relató.

