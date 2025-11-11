Revelan que Kast estaría utilizando chaleco antibalas en traslados a actividades: Jara lo acusa de "desconfíar del pueblo chileno"

Polémica generó el uso por parte de José Antonio Kast de un vidrio blindado, durante un acto de cierre de campaña en la ciudad de Viña del Mar.

El tema fue abordado en el debate presidencial del lunes, donde el candidato presidencial del Partido Republicano aseguró que "lo que puedo decir es que miedo no tengo", sin entregar más detalles sobre que lo llevó a tomar dicha decisión.

Y este martes, CNN Chile dio a conocer que el exdiputado estaría utilizando chalecos antibalas en ciertos traslados a actividades.

Sobre esto fue consultada la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, quien señaló que “con suerte uso chaleco de lana de vez en cuando, sobre los chalecos antibalas sigo las recomendaciones de Carabineros que son la autoridad que tiene la competencia sobre la materia y entiendo que a ninguno de los candidatos le ha pedido, ni usar vidrios antibalas como la ha hecho Kast, ni chalecos antibalas”.

Finalmente, sostuvo que "al parecer Kast desconfía del pueblo chileno y lo que le diría a la gente es que a lo mejor es hora de que empiecen a pensar en desconfiar de un candidato que desconfía de ustedes”.

