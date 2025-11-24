Revelan horarios y comunas de la región Metropolitana más afectadas por asaltos de motochorros

El Departamento OS9 de Carabineros emitió un informe en que identifica cuáles son los horarios en que más se efectúan estos hechos, además de detectar en qué comunas de la Región Metropolitana es donde más se están repitiendo.

Según consigna La Tercera, el informe presenta los números de detenciones y denuncias de 2023 a la fecha, los que muestran un aumento sostenido. Mientras que en 2023 las denuncias fueron 183, en el 2024 subieron a 210, y este año ya van 248. En cuanto a las detenciones, hace dos años estas fueron 13, el año pasado, 4, y este van 8.

En el desglose por comunas de la Región Metropolitana, se aprecia que durante este año Santiago es donde más se han producido estos hechos (85), seguido de Ñuñoa (26), Providencia (17), La Florida (12), La Cisterna (10), Maipú (10) y San Miguel (8).

De igual modo, en el comparativo con años anteriores, Santiago ha sido la comuna más afectada por estos hechos, y Ñuñoa, la que más ha visto este ilícito incrementarse: pasaron de 9 denuncias en 2023 a 25 en 2024 y 26 en 2025. Otras comunas afectadas son Quinta Normal, Puente Alto y Estación Central.

Además, Carabineros analizó en qué horarios se producen estos hechos. En 2023, la mayoría ocurrieron los días martes y miércoles en distintos tramos horarios: de 12.00 a 15.59 y de 16.00 a 19.59. Ese año, según los policías, el horario menos atractivo fue los domingos entre las 00.00 y las 7.59.

Para 2024, se identificó que la mayoría de estos hechos ocurren entre miércoles y sábado, entre el mediodía y las 20.00. Y fue el sábado, entre 12.00 a 15.59, cuando más se denunciaron.

El reporte concluyó que este año los días preferidos de los delincuentes han sido viernes y sábado, entre las 8.00 a las 19.59. Eso sí, miércoles y jueves sigue presentando números altos. El día menos atractivo para los asaltantes sigue siendo el domingo.

Finalmente, se puede ver que el robo de celulares ha ido aumentando en estos casos. En 2023 fueron 182 los teléfonos robados; en 2024, 198, y este año van 245. Las carteras robadas, en tanto, en 2023 fueron 11; en 2024, 10, y este año van 10.

PURANOTICIA