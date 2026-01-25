Reunión del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana genera molestia en el Partido Comunista por exclusión política

Carmona cuestionó que se intente configurar una oposición sin incluir a todos los sectores, afirmando que “lamentablemente no se invita” a su partido ni al Frente Amplio.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió este domingo a la reunión de coordinación realizada entre el Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social, encuentro al que no fueron convocados ni el Frente Amplio ni el PC.
La instancia, organizada por el Partido Socialista, buscó entregar una señal política sobre la configuración de dos oposiciones durante el próximo periodo presidencial liderado por José Antonio Kast, en un escenario marcado por tensiones y ajustes internos en el bloque opositor.
En entrevista con Radio Nuevo Mundo, Carmona relativizó el alcance del encuentro y señaló que no considera que sea un hecho determinante. “Para mí la gran noticia no es que se junten”, indicó, apuntando a que existen distintos niveles de acercamiento entre las fuerzas políticas por historia y experiencias previas.
Sin embargo, el dirigente cuestionó que en esta articulación no se incluyera a todos los actores relevantes. “Lamentablemente no se invita ni al Frente Amplio ni al Partido Comunista”, afirmó, agregando que no se ha dado a conocer una articulación definitiva y que por ello “no exageneremos los alcances” del encuentro.
Finalmente, Carmona sostuvo que los espacios de coordinación no están agotados y que aún queda trabajo por delante en lo parlamentario y en la conducción del Congreso. Además, reafirmó la disposición del PC a impulsar una unidad opositora, de cara al nuevo ciclo político que se iniciará el 11 de marzo, con la asunción presidencial de José Antonio Kast.
