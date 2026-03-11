Reunión bilateral entre José Antonio Kast y Javier Milei en Viña del Mar fue cancelada por "temas de agenda" del presidente argentino

Trascendió que el vuelo que trasladaba al Presidente trasandino hasta nuestro país salió más tarde de lo presupuestado inicialmente desde Buenos Aires.
Un duro revés sufrió José Antonio Kast en la antesala de su investidura como Presidente de la República de Chile. Esto, debido a que el mandatario argentino, Javier Milei, canceló a última hora la reunión bilateral que sostendrían en Viña del Mar.
Así lo comunicó el equipo de Kast, que explicó que la cita agendada para las 9:10 horas en el palacio presidencial de Cerro Castillo fue suspendida “por temas de agenda".
No obstante, lo que habría ocurrido es que el vuelo que trasladaba a Chile a Milei salió desde el país trasandino más tarde de lo presupuestado inicialmente. De esta manera, el argentino llegará directamente al Congreso Nacional en Valparaíso.
Cabe recordar que Kast y Milei se han reunido dos veces desde que el chileno fue elegido como Presidente: la primera, cuando viajó a la Casa Rosada, en Buenos Aires; y la segunda, cuando coincidieron en la cumbre Shield of the Americas, en Miami.
PURANOTICIA