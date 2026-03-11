Kast advierte "un antes y un después" tras ataque a carabinero en Puerto Varas: "Los perseguiremos y aplicaremos el peso de la ley"

Con muerte cerebral se encuentra el carabinero Javier Figueroa Manquemilla, luego de recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial registrado la mañana de este miércoles 11 de marzo en Puerto Varas, región de Los Lagos.

El hecho ocurrió cerca de las 06:10 horas en las inmediaciones del estadio Ewaldo Klein, cuando el funcionario policial concurrió junto a otros efectivos a verificar una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

En ese contexto, los carabineros fueron recibidos con disparos, impactando uno de los proyectiles al uniformado directamente en la cabeza.

La situación fue confirmada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien informó que el sargento primero se encuentra con muerte cerebral por el ataque.

El caso también fue abordado por el Presidente José Antonio Kast, quien señaló que el funcionario, mientras cumplía con su labor, "fue atacado, le dispararon a mansalva, delincuentes que estaban realizando incivilidades, y hoy día el carabinero Javier Figueroa se debate entre la vida y la muerte. Es muy dramático".

El Mandatario agregó que el uniformado es padre de un hijo y está casado con una funcionaria de Carabineros, señalando que "nuestras oraciones y pensamientos, junto con la alegría que podemos tener por la celebración del cambio de mando, se entremezcla con la emoción y la oración hacia el Señor, para que permita que recupere su salud, si es su voluntad, y que acompañe en este momento difícil a su señora y a su pequeño hijo".

Asimismo, sostuvo que "cuando atacan un carabinero, nos atacan a todos nosotros. Pero hoy día va a haber un antes y un después. El que ataca a un carabinero, ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros".

Finalmente, el Presidente subrayó que "esto va a cambiar porque los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley. Y en eso que nadie se equivoque, sin ambigüedad, con toda la fuerza, con todo el carácter que corresponda a un Gobierno, a un Estado de derecho. Esto va a cambiar".

PURANOTICIA