La última foto de Boric antes del cambio de mando: siete ministros se mantuvieron durante todo su gobierno

Previo al cambio de mando, el Presidente Gabriel Boric junto a sus ministros se tomaron la última foto oficial. Siete de los secretarios de Estado de mantuvieron en el cargo durante toda la administración.

Se trata de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo; de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Además del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien también lideró el Ministerio de Economía hasta agosto de 2025, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, que fue la titular del Ministerio de Bienes Nacionales hasta mediados de 2023 y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Este miércoles 11 de marzo se concretará el cambio de mando al presidente electo José Antonio Kast. La ceremonia comenzará a eso de las 12:00 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

Ad portas de la ceremonia, el mandatario llegó acompañado por su pareja, la seleccionada nacional de básquetbol Paula Carrasco, y recibió los últimos honores de la Guardia de Palacio de La Moneda.

