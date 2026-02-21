Retorno a clases: Ministerio de Educación recuerda que no se pueden exigir marcas ni útiles de aseo

En el marco del inicio del año académico 2026, el Ministerio de Educación de Chile y el Servicio Nacional del Consumidor reiteraron una serie de recomendaciones y obligaciones legales sobre útiles, textos y uniformes escolares, con el objetivo de evitar discriminaciones y gastos injustificados para las familias.

Las autoridades subrayaron que ningún establecimiento puede condicionar el derecho a la educación por la falta de materiales. Asimismo, recalcaron que no se pueden exigir artículos de aseo u oficina, ni imponer marcas específicas en las listas de útiles, salvo casos excepcionales debidamente justificados, como razones de salud o pedagógicas.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, explicó que los colegios solo pueden realizar recomendaciones genéricas. “Las solicitudes más directas solo pueden darse en situaciones muy específicas, y deben estar plenamente justificadas”, señaló, insistiendo en que la normativa busca proteger a las familias de exigencias abusivas.

Respecto del uniforme escolar, se recordó que su obligatoriedad debe ser acordada por la comunidad educativa, con participación de apoderados, docentes y estudiantes. El Decreto N°215 de 2009 establece que este debe ser económico y no puede transformarse en un mecanismo de sanción o discriminación.

En relación con los textos escolares, el Mineduc reiteró que los establecimientos públicos y particulares subvencionados adscritos al programa reciben libros gratuitos, los cuales deben ser entregados completa y oportunamente, ya que son propiedad de los estudiantes. Los textos complementarios, en tanto, deben definirse con la comunidad y tener un precio accesible.

Desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, además, se destacó el Programa de Útiles Escolares, que beneficia a más de 2 millones de estudiantes con cerca de 28 millones de artículos. Paralelamente, el Sernac recordó que ya está operativo su Cotizador de Útiles y Uniformes Escolares, herramienta gratuita que permite comparar precios en más de 1.600 locales, fomentando compras informadas y el resguardo de los derechos del consumidor.

