Resultados de Chile en prueba PISA 2025: Caída en Matemática y Lectura mientras que en Ciencias no registra variaciones significativas

En el caso de Chile , el país sigue siendo uno de los sistemas de mejor rendimiento de América Latina, pero también retrocedió significativamente en lectura y matemáticas respecto a 2022 .

Bajó de 12 puntos , desde 448 a 436, en su desempeño promedio en lectura y de 412 a 403 en matemáticas.

En ciencias no tuvo cambios estadísticamente significativos: cayó solo dos puntos, pasando de 442 a 442.

Chile también mostró una evolución en la desigualdad educativa. La diferencia entre el 25% más rico y el 25% más pobre alcanza los 76 puntos en Ciencias, cuando el promedio de la OCDE es de 85.

Respecto al clima en las aulas este es peor que el promedio de la OCDE y se ha mantenido estable con los años, a diferencia del promedio del organismo, que ha mostrado mejoras.

En esa línea, también destaca que el 48% de los estudiantes chilenos dijo que sus compañeros se distraen frecuentemente con dispositivos digitales, mientras que en la OCDE el promedio es del 28%.

Finalmente, sobre el uso de inteligencia artificial, el país supera el promedio OCDE (46%), con un 51% de los alumnos que dijo usarla —al menos semanalmente— para aprender.

RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES

La ministra María Paz Arzola indicó que los resultados muestran un sistema escolar que aún no retoma el nivel prepandemia, y que por lo tanto ratifican la necesidad de concentrar los esfuerzos en la recuperación y fortalecimiento de los aprendizajes.

“Estos resultados son consistentes con el diagnóstico que manejábamos desde que asumimos en el gobierno, con un sistema que aún no retoma el nivel prepandemia, y ratifican la necesidad de poner al Ministerio de Educación al servicio de los aprendizajes y de lo que pasa en la sala de clases. Iniciativas como el plan Chile Aprende y Avanza, que pone el foco en que los estudiantes logren a tiempo los aprendizajes fundamentales, así como las medidas para reducir la sobrecarga administrativa en el marco del plan Directores por Chile, apuntan justamente en la dirección correcta”, indicó la autoridad ministerial.

Así también hizo un llamado a los establecimientos educativos a realizar el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA) que pone a disposición la Agencia de la Calidad. “El desafío ahora es transitar desde una medición como PISA, que es muestral, a una como el DIA, que permite a los propios colegios identificar con precisión el nivel en que se encuentra cada estudiante e implementar la nivelación que se requiera”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, afirmó que “PISA nos muestra que la recuperación de los aprendizajes se juega en el trabajo cotidiano de cada colegio. Por eso estamos fortaleciendo el acompañamiento a los establecimientos que enfrentan mayores desafíos, usando mejor la información para intervenir a tiempo, promoviendo la asistencia escolar y reduciendo la burocracia para que directores y docentes puedan dedicar más tiempo a enseñar. Nuestro compromiso es que el Ministerio esté cada vez más al servicio de las escuelas, para que las escuelas puedan estar al servicio de los aprendizajes”.

RESTO DE AMÉRICA LATINA

La mayoría de los países de América Latina que participaron en la medición tuvieron caídas en su desempeño general respecto de 2022 y se situaron, como es usual, por debajo del promedio OCDE en todas las áreas.

La región, sin embargo, destacó por algunas mejorías en ciencias en algunos países. El informe destaca a Costa Rica como uno de los países con un aumento significativo en su rendimiento en esa área. El país centroamericano aumentó su desempeño en más de 10 puntos, pasando de 411 a 424 puntos. La evaluación también detectó mejoras en el rendimiento de los estudiantes de El Salvador en ciencias. México, por su parte, experimentó retrocesos. Pasó de 415 puntos a 408 en su promedio en lectura, mientras que en matemáticas cayó de 395 a 388. En ciencias, sin embargo, aumentó de 410 a 414 puntos. "En ciencias, los resultados se han mantenido estables a lo largo de todas las evaluaciones PISA, con fluctuaciones mínimas y no significativas. Sin embargo, en lectura y matemáticas, los resultados más recientes son inferiores a los observados entre 2009 y 2018. No obstante, al considerar la expansión de la educación secundaria a poblaciones previamente marginadas, los resultados se ven algo más positivos", explican los autores de la medición sobre México.

En el caso de Colombia, de acuerdo al informe "los resultados promedio de 2025 fueron aproximadamente los mismos que en 2022".

Sin embargo, preocupa la caída en el promedio de rendimiento en lectura respecto de la medición anterior, desde 409 a 399 puntos.

La cifra se aleja del mejor puntaje histórico que obtuvo el país esa área en 2015, cuando logró 425 puntos.

Argentina, a su vez, muestra un deterioro sostenido en todas las áreas respecto de 2022.

En matemáticas enfrenta la situación más compleja: cayó 11 puntos en tres años, pasando de 378 a 367, muy por debajo de varios de sus socios de la región.