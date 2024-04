"Resultado incierto": Este lunes se vota la censura a nueva mesa de la Cámara de Diputados

La tarde de este lunes se votará la moción de censura contra la nueva mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados que preside Karol Cariola (PC) y que completan los vicepresidentes Gaspar Rivas (expulsado del Partido de la Gente) y Eric Aedo (DC).

El motivo de la censura impulsadas por los partidos Republicano y Social Cristiano es la supuesta intervención del ministro Álvaro Elizalde, quien según el diputado Rivas le ofreció la primera vicepresidencia. Sin embargo, Rivas después se desdijo.

La noche de este domingo en CNN Chile, Elizalde reiteró que no le hizo ningún ofrecimiento. "Él dice en su primera declaración que yo lo había contactado el fin de semana para hacer este ofrecimiento y yo no hablé con él ese fin de semana. Lo que dijo no es efectivo", afirmó.

"Un día después de constituida la nueva mesa se presenta una moción de censura. Cuando a los pocos minutos habían bancadas que iban a censurar rápidamente, al final lo que hay aquí es una excusa. Por lo tanto, espero que se actúe con responsabilidad", agregó.

Por su parte, el diputado Aedo señaló que se debe asegurar la presencia de todo el oficialismo para ganar la votación. “Hay que hacer todos los esfuerzos de coordinación. Lo clave es que los que estamos a favor de esta mesa estemos todos y eso está bastante avanzado”, aseveró el segundo vicepresidente de la mesa.

Por su parte, la diputada jefa de la bancada RN, Ximena Ossandón, expresó que “la censura va a contar con nuestro apoyo, sin embargo, su resultado es incierto ya que no se hizo un trabajo previo por parte de quienes la impulsaron de manera inconsulta, esto es, el Partido Republicano y los tres diputados del Partido Social Cristiano”

En tanto, el jefe de la bancada UDI, Juan Antonio Coloma, aseveró que van a votar a favor “por el evidente vicio en la forma en que se inmiscuyó el Ejecutivo, pero quienes la presentan son directamente responsables de lograr todos los votos. De lo contrario, le darían un doble triunfo al PC en una sola semana”.

Finalmente, el jefe de banca de Evópoli, Jorge Guzmán, dijo que “el actuar del gobierno le quita legitimidad a la recién electa presidencia de la Cámara y con ello resulta viable una censura. Sin embargo, fue imprudente el actuar del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano al impulsar esta censura sin previamente consensuar la forma y los tiempos”.

