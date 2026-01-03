Republicanos chilenos respaldan operación estadounidense y denuncian abusos de Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el Partido Republicano de Chile manifestó su respaldo a la operación, calificando al líder venezolano como “líder de una narco-dictadura de izquierda”.

En un comunicado, la colectividad señaló que valoran la detención de Maduro, acusado de delitos de narcotráfico, terrorismo y violación a los derechos humanos, incluyendo hechos que habrían ocurrido en Chile, como el secuestro y asesinato de un opositor al régimen venezolano en territorio nacional.

El PR también expresó su apoyo a las declaraciones del presidente electo José Antonio Kast, quien calificó la detención como una noticia positiva para la región y aseguró que Maduro “no es el presidente legítimo de Venezuela”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que la colectividad reiterará su disposición a colaborar desde Chile para respaldar la restauración del orden, la democracia y la paz en Venezuela, iniciando una nueva etapa de libertades y justicia en la región.

Finalmente, el partido afirmó que la captura de Maduro abre un “horizonte de esperanza” para el país caribeño, criticando que el mandatario ha hundido a Venezuela durante más de dos décadas mediante represión y violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

