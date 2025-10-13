Reprograman para enero de 2026 la preparación de juicio oral contra Camila Polizzi por arista del caso Convenios

La preparación del juicio oral contra Camila Polizzi fue reprogramada por el Juzgado de Garantía de esa ciudad para el 19 de enero de 2026.

La causa se relaciona con los convenios entre la fundación En Ti y el Gobierno Regional del Biobío.

La decisión se adoptó durante la audiencia de este lunes, instancia en la que debía iniciarse la etapa intermedia del proceso.

A solicitud de la mayoría de las defensas, y sin oposición por parte de la Fiscalía del Biobío ni del Consejo de Defensa del Estado -querellante en la causa- se fijó la nueva fecha. La única objeción provino del abogado particular de la excandidata a alcaldesa de Concepción, Francisco García.

El tribunal también agendó otras diligencias clave. El lunes 17 de noviembre, a las 09:00 horas, se realizará la audiencia de declaración judicial de Matías Godoy, Luisa Fonceca, Diego Polanco, Eduardo Quezada y Patrick Carrasco. Además, el 3 de noviembre, a las 12:30 horas, se llevará a cabo la revisión de medidas cautelares de Polizzi y de su expareja, Diego Polanco.

Desde el 30 de noviembre de 2023, Polizzi permanece bajo arresto domiciliario total. Se estima que la preparación del juicio oral se extenderá por al menos diez días. Sin embargo, si las defensas logran un acuerdo con el Ministerio Público para aplicar un procedimiento abreviado, se deberá fijar una nueva fecha.

Cinco imputados podrían optar por esta salida simplificada: Matías Godoy, representante del OTEC Frumisal; su socio Patrick Carrasco; Luisa Fonceca, madre de Polizzi; Diego Polanco, excuñado de la exaspirante a alcaldesa; y Eduardo Quezada, representante de la consultora EQOS.

Todos ellos fueron formalizados únicamente por el delito de lavado de activos, lo que los expone a penas más bajas que el resto de los involucrados.

