Renuncia a su cargo en el Consejo Constitucional el exrepublicano Aldo Sanhueza, formalizado por graves ofensas al pudor

El consejero electo por un cupo Republicano en la región del Biobío y formalizado por graves ofensas al pudor, Aldo Sanhueza, renunció al cargo que asumiría el 7 de junio.

En un comunicado, señaló que "he tomado la decisión de no asumir en el cargo de consejero constitucional. No ha sido una decisión fácil".

"He llegado al convencimiento que mi renuncia es un paso indispensable para que el proceso siga el curso esperado con la posibilidad de lograr un gran acuerdo y no me gustaría que sectores radicales me utilicen con el fin de impedirlo", añadió.

El exmilitante de Republicanos agradeció la confianza de "las más de 100 mil personas que me eligieron y a quienes me habría gustado representar defendiendo las ideas de la libertad y el progreso de Chile".

No obstante, añadió que "lamentablemente, producto de su derrota electoral, la izquierda radical ha decidido utilizarme como una excusa para deslegitimar el proceso, y no se detendrá hasta obstaculizar su desarrollo, buscando funarme y cancelándome desde el primer día de sesiones".

"No tengo ninguna inhabilidad legal ni judicial que me impidan haber sido elegido y asumir el cargo, ya que las acusaciones son infundadas, por lo que solo buscan dañarme como persona y utilizarme para entorpecer el proceso", complementó.

Finalmente, indicó que "la decisión la tomo pensando en mi país y los millones de chilenos que confiaron y que tiene la esperanza de poner fin a este proceso constitucional y así empezar a trabajar con más fuerza para superar la grave crisis económica, social y de inseguridad que estamos viviendo".

